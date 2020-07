Il pilota della Ducati sta recuperando dopo la sessione immergendosi in acqua fredda. La clavicola ha risposto meglio della aspettative, è stata decisiva l'operazione fatta nella stessa giornata dell'infortunio. Questo ha permesso al suo corpo di non andare in "protezione" neuro-muscolare: riprendendo la preparazione già il giorno successivo alla frattura, il tono muscolare generale non è andato in "difesa"

È un Dovizioso sorridente e carico in vista della nuova stagione quello che si è presentato ai test della MotoGp sul circuito spagnolo di Jerez. Il pilota romagnolo della Ducati sta recuperando dopo la sessione immergendosi in acqua fredda. La clavicola ha risposto meglio della aspettative, è stata decisiva l'operazione fatta nella stessa giornata dell'infortunio. Questo ha permesso al suo corpo di non andare in "protezione" neuro-muscolare: riprendendo la preparazione già il giorno successivo alla frattura, il tono muscolare generale non è andato in "difesa". Piscina e ottimismo per Dovi e la sua nuova amica...