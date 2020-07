GP Spagna, le qualifiche LIVE

Marquez-Rins, Brivio: "La bandiera gialla c'era, ma alla curva 2..."

Suzuki, Brivio sull'episodio Marquez-Rins: "Per noi era un giro importante, era l'ultima chance per qualificarci, ma purtroppo Rins si è trovato Marc tra la curva 4 e la 5 e quindi è stato impossibile migliorare. Hanno controllato, hanno detto che fosse tutto irregolare. La bandiera gialla in effetti c'era ma alla curva 2, secondo me c'era il tempo necessario per spostarsi".