Il pilota della Ducati, caduto in avvio del secondo round dei test di Jerez, ha accusato dei giramenti di testa ed è stato portato al centro medico per un controllo, dove è stato dichiarato "fit". "Solo un trauma cranico, pensavo peggio", le prime parole del ducatista. Sale l'attesa per la prima gara della MotoGP: la diretta domenica su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno (QUI LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA)



JEREZ, I TEST LIVE