Il pilota della Petronas - 2° ai test di Jerez - è stato sanzionato e dovrà rinunciare ai primi 20 minuti di FP1 nel GP di Spagna per "non aver avvisato la direzione gara del suo test privato svolto peraltro con una moto di serie non del tutto regolare dal punto di vista tecnico" sul tracciato del Paul Ricard, a Le Castellet. Stessa penalizzazione per Garcia in Moto3

Fabio Quartararo si era piazzato alle spalle di Vinales nella seconda sessione dei test di Jerez, ma il pilota della Petronas ha ricevuto una sanzione in vista della prima gara in programma domenica: dovrà rinunciare ai primi 20 minuti di FP1 del GP di Spagna per "non aver avvisato la direzione gara del suo test privato svolto peraltro con una moto di serie non del tutto regolare dal punto di vista tecnico" sul tracciato del Paul Ricard, il 18 e 19 giugno a Le Castellet. Stessa penalizzazione per Sergio Garcia (Moto3) in allenamento ad Aragon con una moto non conforme al regolamento.