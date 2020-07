Marquez: "Spero che Dovizioso continui in Ducati"

Il campione del mondo della Honda sul futuro di Dovizioso: "È ancora a un alto livello, penso e spero che continui con un grande team come Ducati". Sul via del Mondiale: "Saremo tutti più vicini, correndo due volte sullo stesso tracciato. Alex in LCR? Bene così, rispetto sempre le decisioni della Honda"

Il futuro di Dovizioso, in scadenza con la Ducati, è ancora da definire: al termine dei test di Jerez il pilota non si è sbilanciato, al termine della conferenza di Jerez sul tema è intervenuto anche il campione del mondo della Honda, Marc Marquez. "Penso e spero che Dovi contunui anche il prossimo anno. Abbiamo fatto grandi lotte in questi anni ma ancora adesso lui si trova in un momento della sua carriera in cui va forte, vince gare, va sul podio. Secondo me deve sfruttare questo momento e restare in MotoGP, quando invece ti trovi a lottare per le posizioni più dietro è meglio fermarsi. Spero di vederlo con la Ducati, un grande team".