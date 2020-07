La MotoGP ricomincia da Jerez, dove Rossi festeggia un quarto di secolo in sella. Marquez a caccia al nono titolo mondiale, Dovizioso cercherà di portare la Ducati sul podio nella pista dedicata ad Angel Nieto, impresa riuscita solo a Lorenzo negli ultimi 8 anni

13 Gran Premi possono sembrare pochi rispetto ai 19 a cui eravamo abituati, ma nel 1995 erano le gare di una stagione normale. I 245 giorni che separano Valencia da 2019 da Jerez 2020 sono molti, ma non di più rispetto agli 8 mesi che sono trascorsi dalla fine del mondiale 1985 e l’inizio della stagione successiva.

Nessuno dei piloti di oggi era però già in attività nella prima metà degli anni '90: nemmeno Valentino Rossi, che debuttò nel 96 e che in questo fine settimana sarà al via della 25esima stagione e della gara numero 403 della sua incredibile carriera.