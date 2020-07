Al termine della giornata di test sul circuito di Jerez in previsione del primo weekend del Mondiale 2020, il pilota di Tavullia ha dato importanti aggiornamenti sul suo futuro: "Al 99% dal 2021 correrò con la Yamaha Petronas. Ho ancora voglia di continuare e stiamo parlando, anche se non è vero che ho già firmato"

"Ho voglia di continuare a correre, quasi sicuramente sarò in Yamaha Petronas dal 2021". Parola di Valentino Rossi, che ha commentato il suo futuro in esclusiva ai microfoni di Sky Sport, confermando di fatto le indiscrezioni dei giorni scorsi che parlavano di firma imminente con la moto oggi di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. Firma nero su bianco che ancora non c'è, come ha sottolineato lo stesso nove volte campione del mondo, ma che è comunque vicina.

leggi anche Test Jerez, Vinales il più veloce "Con i ragazzi del team Petronas stiamo parlando – ha proseguito il "Dottore" -. Non è vero che ho già firmato, anzi siamo ancora lontani dalla firma. Per ora stiamo parlando, ma posso dire che al 99 per cento sarò ancora in pista l’anno prossimo". Una storia infinita quella del pilota di Tavullia nel Motomondiale, iniziata nel 1996 con l'Aprilia 125 e destinata a continuare. Sempre in Yamaha, ma con il team clienti. "È veramente un sacco di tempo - commenta Rossi -. In questo periodo di lockdown ho avuto modo di ragionare. È stato strano, perché corro da quando ho 15 anni e non mi è mai successo di rimanere così tanto fermo. Ho capito che sto bene a casa (ride, ndr), ma ho anche capito che ho voglia di continuare a migliorarmi e di esserci".