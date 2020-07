È stato un venerdì speciale per Morbidelli, che ha chiuso in testa nelle Libere 2 di Jerez (1:38.125, vantaggio di appena 27 millesimi su Quartararo): "È stata una bellissima giornata. Al mattino ho finito 12°, ma il passo era molto buono. Nel pomeriggio ho addirittura chiuso in prima posizione, del resto le sensazioni erano buone. Sono molto contento, continuiamo a lavorare concentrati per capire qual è la gomma adatta: la priorità è entrare direttamente in Q2"

