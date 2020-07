Dopo la pole conquistata in Qatar, il pilota giapponese del team Sic58 è il migliore anche nelle qualifiche di Jerez. Ottima giornata per lo Sky Racing Team VR46: Migno partirà 2°, Vietti è 5. McPhee completa la prima fila. Gara della Moto3 domenica alle 11

Il gioco di squadra talvolta paga. Andrea Migno e Celestino Vietti hanno girato insieme per tutto il turno di qualifica. Risultato: secondo il romagnolo autore di un giro fulminante, e quarto il piemontese abile a mettersi alle spalle del compagno team. Fin da lvenerdì la coppia dello Sky Racing Team VR46 ha mostrato di gradire, o di soffrire meno di altri, il caldo infernale della pista di Jerez.

L’asfalto infuocato non ha impedito a Tatsuki Suzuki, pilota del team Sic58, di scardinare il record della pista firmato da Gabriel Rodrigo alla mattina, prendendosi la pole position e gli abbracci calorosi di Paolo Simoncelli (per la verità degli affettuosi “calcioni” nel fondoschiena). In perfetto italiano il giappo-riccionese ha poi ammesso ai microfoni di Sky di aver faticato parecchio "per trovare le regolazioni giuste e la confidenza necessaria con la sua moto".

Qualifiche vere, senza strategie o giochi di scie, le consuete malizie viste in passato. Suzuki ha messo cuore e talento nel super giro che gli ha permesso d’abbassare il record di due decimi. Comprensibile il disappunto di Gabriel Rodrigo, portacolori del team di Fausto Gresini, che non ha saputo raccogliere i frutti dell’ottimo lavoro svolto da venerdì mattina, ritrovandosi infine nono sullo schieramento di partenza. Una posizione davanti al nostro Arbolino, in crescita rispetto al primo giorno di Libere, ma non ancora all’altezza delle sue possibilità.

Gresini si può consolare con il sesto posto di Alcoba, il rookie che promette scintille sulla pista di casa. Non tutti i top della Moto3 hanno brillato nella prima qualifica: rimpianti per Antonelli (dodicesimo), Masia (undicesimo), ma soprattutto per Dennis Foggia (diciannovesimo) e Alonso Lopez (addirittura ventisettesimo), che si sono fermati in Q1.