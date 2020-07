Fabio Quartararo partirà davanti a tutti a Jerez: è la sua 7^ pole in top-class, la 10^ in tutte le classi. Alle sue spalle un’altra Yamaha, guidata da Maverick Vinales. Marc Marquez (3°) è alla sua 100^ prima fila in top-class: è il quarto pilota dell’era moderna a raggiungere questo traguardo (record di Rossi con 147). Ottime qualifiche per Pecco Bagnaia, che scatterà dalla 4^ casella. Gara della MotoGP domenica alle 14

GP SPAGNA, GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE