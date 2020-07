Dopo la caduta a Jerez, Marc Marquez sarà operato a Barcellona alle 12 dal dottor Mir, per ridurre la frattura all'omero destro. Da valutare eventuali lesioni al nervo radiale, anche se filtra ottimismo: lo spagnolo vuole provare a tornare già per il GP della Repubblica Ceca dal 7 al 9 agosto. Potrebbe quindi saltare solo il GP dell'Andalusia. Il dottor Mir: "Rientro a Brno? È presto per dirlo, prima è necessario riparare l’articolazione e far sì che l’osso sia ben drenato"

