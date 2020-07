Marquez, brutta caduta: è al centro medico. VIDEO

Gara da incubo per il pilota spagnolo: prima finisce sulla ghiaia ed è costretto alla rimonta dal fondo del gruppo poi, forse per la troppa foga, è protagonista di una brutta caduta quando era in lotta per il secondo posto. Il campione del mondo, dolorante al braccio destro, è stato portato al centro medico per accertamenti. Segui qui gli aggiornamenti

GP JEREZ, TRIONFO QUARTARARO. HIGHLIGHTS