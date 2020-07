Crutchlow operato a scafoide della mano sinistra

Cal Crutchlow è stato operato allo scafoide della mano sinistra. Alex Rins ha deciso di non procedere con l'intervento alla testa dell’omero destro. Entrambi i piloti si presenteranno al controllo medico di giovedì 23 luglio a Jerez per poter scendere in pista venerdì 24 luglio per le prime prove libere del GP di Andalusia

Cal Crutchlow è stato operato martedì 21 luglio allo scafoide della mano sinistra, dopo la caduta nel warm up del GP di Spagna. Il dottor Xavier Mir, che ha eseguito l’operazione, ha inserito una vite per ridurre la frattura. L’intenzione del pilota britannico è presentarsi al controllo medico di giovedì 23 luglio a Jerez per poter scendere in pista venerdì 24 luglio per le prime prove libere del GP di Andalusia. Stesso obiettivo per Alex Rins, pilota della Suzuki che si è infortunato durante le qualifiche del GP di Spagna. Lo spagnolo però, a differenza di Crutchlow, ha deciso di non operarsi alla testa dell’omero destro fratturato sabato 18 luglio.