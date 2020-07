Attraverso un comunicato ufficiale, Marc Marquez fa chiarezza in vista del rientro in pista: "Il mio unico obiettivo ora è scoprire le mie sensazioni nelle terze prove libere. Dopo insieme al team fisseremo il nostro nuovo traguardo". FP3 live sabato alle 9.50, gara domenica alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

GP ANDALUSIA, GUIDA TV