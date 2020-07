Marquez, riposo e terapie: ora è pronto al rientro

Venerdì mattina Marquez ha trascorso un’ora nella clinica mobile del dottor Zasa, dove si è sottoposto a linfodrenaggio e terapia antinfiammatoria meccanica. Sabato tornerà in pista per le Libere 3 del GP d’Andalusia. Il suo capotecnico Santi Hernandez: "Se Marc è qui a Jerez, significa che può correre. Non è importante cosa potrà fare in pista, bisogna capire prima di tutto come si trova in moto: farà intanto le Libere 3 per capire se può continuare con le Libere 4" GP ANDALUSIA, LE PROVE LIBERE GIRO DOPO GIRO

Come da programma, Marc Marquez non ha preso parte alle prove libere del venerdì a Jerez. Ha ricevuto l’ok dei medici, ma per rivederlo in pista bisognerà aspettare il sabato del GP d’Andalusia: è una mossa a scopo precauzionale, dato che il pilota della Honda è stato operato martedì 21 luglio in seguito alla frattura dell’omero del braccio destro. Il risveglio di Marc venerdì mattina è stato sereno, ha dormito bene. Dopo la colazione ha trascorso un’ora nella clinica mobile del dottor Zasa, dove si è sottoposto a linfodrenaggio e terapia antinfiammatoria meccanica. Sabato 25 luglio tornerà in pista per le Libere 3 del GP d’Andalusia: in base alle sensazioni che avrà e all’intensità del dolore, deciderà se proseguire il suo weekend con Libere 4, qualifiche e gara.