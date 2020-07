Moto3, Libere: Fernandez è il migliore, 2° Suzuki

A una settimana di distanza non è cambiato nulla sull'asfalto di Jerez. I termometri scoppiano, fa un caldo terribile, e alla fine conta soprattutto il turno del mattino, quello più vicino all'orario di gara. Fernandez c'ha messo la firma, fermando il cronometro a 4 decimi dal record della categoria. Record segnato da Tatsuki Suzuki la settimana scorsa. Il giappo-riccionese è stato consistente anche venerdì mattina, per la gioia di Paolo Simoncelli che domenica scorsa aveva lasciato il circuito sconsolato (per usare un eufemismo) per la doppia delusione dei suo piloti: oltre a Suzuki (ottavo), Niccolò Antonelli (nono). In FP1 il romagnolo è rimasto addirittura fuori dai primi quindici e deve lavorar sodo per centrare l'accesso diretto in qualifica sabato mattina in FP3.