Rossi e Marini protagonisti non solo in pista a Jerez: i due fratelli si sono intervistati nel corso della diretta su Sky Sport MotoGP, per analizzare le libere del venerdì. Le prime domande sono state di Vale: "Hai sistemato la traiettoria nella 4? Ti senti meglio nel T1? Il più grande avversario domenica sarà il Bez?" poi nel ruolo dell'intervistatore è passato Luca: "Come ti sei trovato con la moto? Perchè hai scelto la media al posteriore?" Qualora vi siate persi il siparietto, ecco il video