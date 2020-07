Da Jerez, dove Valentino ha chiuso con il 2° tempo nella combinata il venerdì di libere, arrivano importanti aggiornamenti sul suo futuro: giovedì c'è stato un incontro tra Rossi e Petronas per definire i dettagli dell'accordo. L'annuncio non arriverà a Brno, se slittasse ancora in avanti chissà che non arrivi a settembre a Misano GP D'ANDALUSIA, LE LIBERE GIRO DOPO GIRO

È solo questione di tempo, ma la firma con Petronas arriverà al 99% come ha ribadito Valentino Rossi una settimana fa. Questo però non vuole dire che gli incontri tra Rossi e il management Yamaha e Petronas non continuino e infatti anche a Jerez c'è stato un incontro per definire il futuro.

vedi anche Rossi-Marini: siparietto in diretta a Sky. VIDEO La composizione della squadra di Rossi non è un problema, bisogna solo chiudere un'operazione che, considerato il peso del pilota, deve essere definita fino all'ultimo dettaglio, con Rossi che firmerà un contatto direttamente con Yamaha.