Moto2: 1° Bastianini, 2° Marini, 3° Bezzecchi

Moto3, trionfa Suzuki. 2° McPhee, 3° Vietti

Sparito nel primo appuntamento spagnolo (dopo il terzo posto in Qatar) Bastianini è spuntato all’improvviso, dopo un inizio di weekend assolutamente anonimo. Salvo ritrovarsi in qualifica e poi in gara. La ciliegina sulla torta l'ha messa Bezzecchi, scattato in pole position, poi bravo ad accodarsi al compagno di squadra senza forzare (memore dello sbaglio della domenica precedente) ma attento a non farsi prendere da Sam Lowes che nel warm up aveva spaventato tutti con tempi sorprendenti. Peccato per Baldassarri caduto a tre giri dal termine e per Dalla Porta scivolato dopo pochi giri dal via. Nono posto per Stefano Manzi e dodicesimo per Bulega. Ancora indietro Di Giannantonio, ultimo tra gli italiani al traguardo, col diciottesimo posto. L’undicesimo di un anonimo Nagashima riapre invece un mondiale partito sotto le sue insegne (due vittorie nelle prime tre gare). In classifica il giapponese è adesso inseguito a due lunghezze da Bastianini, e da Marini, staccato di cinque.