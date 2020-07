Caccia grossa per Rea

Dalla Spagna ripartirà invece la rincorsa del suo compagno di squadra Jonathan Rea al sesto titolo iridato. Autore di uno “zero” nella prima gara dell’anno, il campione in carica si è imposto in Superpole Race chiudendo poi secondo in Gara 2, mentre nei test svolti nell’ultimo mese è sempre stato in cima alle classifiche. Ad alternarsi con lui è stato Scott Redding, secondo in campionato e decisamente convincente nelle sessioni di Misano e Barcellona, tanto da sembrare l’unico rivale realmente accreditato di Rea. Dall’altro lato del box Ducati, nel frattempo, proseguono le difficoltà di Chaz Davies a bordo della Panigale V4R: poco incisivo nei test al netto di piccoli passi in avanti, il gallese è in scadenza di contratto e cerca risultati per provare a guadagnarsi la riconferma. Grande interesse anche per il ritorno di Marco Melandri sulla Rossa del team Barni Racing.

Yamaha, attesa per Razgatlioglu

In casa Yamaha si attendono i risultati di Toprak Razgatlioglu, estremamente positivo in Australia avendo vinto Gara 1, e di Michael Van Der Mark, già accasatosi in BMW per il 2021, ma determinato a fare bene su una pista che lo ha visto vincitore in passato. In grande crescita anche Loris Baz, che sta familiarizzando con la componentistica 2020 sulla R1 del team Ten Kate e punta a una sella ufficiale il prossimo anno. Yamaha GRT continua invece il percorso di apprendimento con i rookies Federico Caricasulo e Garrett Gerloff. Da non dimenticare poi BMW e Honda, entrambe impegnate nello sviluppo.