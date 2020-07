Supersport: a Locatelli le libere 1 di Jerez

Andrea Locatelli ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Round di Spagna, seconda prova del mondiale Supersport. L'italiano della BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team ha chiuso in 1'42''988, prima di essere protagonista di una spettacolare caduta, fortunatamente senza conseguenze. Seconda piazza per il sudafricano Odendaal (EAB Ten Kate Racing), terza per il tedesco Oettl su Kawasaki.