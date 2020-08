L'olandese della Yamaha primo in 1:39.639. Rea secondo e con un ottimo passo davanti a Baz Razgatlioglu. E' il giorno della superpole e di Gara-1. Tutti i risultati e weekend di Jerez in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

E' di Michael van der Mark il miglior tempo a Jerez de la Frontera nelle terze prove libere. L’olandese ha stampato il suo 1:39.639 in una mattinata dove le temperature sono state decisamente più basse (25°C aria, 29° C asfalto) rispetto a quanto previsto per Gara-1 (ore 14 diretta Sky Sport MotoGP). Buono il suo passo negi utimi due giri, in precedenza il migliore era stato Jonathan Rea sull' 1:40. Toprak Razgatlioglu quarto a 280 millesimi dal compagno di squadra. Buon inizio e buon ritmo anche per Loris Baz, che si è iazzato davanti al pilota turco.