Supersport, Locatelli cala il tris a Jerez

La seconda gara del Campionato del Mondo Supersport regala ancora tante emozioni con il terzo successo di Andrea Locatelli (BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team) nella classe intermedia, il secondo nel Round Pirelli di Spagna. Tutte le gare disputate finora sono andate al lombardo che scrive così una pagina di storia dato che è il primo pilota a portare a casa tre successi nel WorldSSP. Locatelli si mette alle spalle Jules Cluzel (GMT94), secondo in tutte e tre le gare di questo 2020. Insieme a loro sul podio sale Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti Racing). Philipp Oettl (Kawasaki Puccetti Racing) porta a casa un bel quarto posto e arriva alla bandiera a scacchi staccato di tre secondi e quattro decimi da Mahias e con due secondi di vantaggio su De Rosa che in gara deve vedersela per la quinta posizione con Corentin Perolari (GMT94 Yamaha). I due piloti del team Dynavolt Honda Patrick Hobelsberger e Hikari Okubo non concludono la gara; Okubo è caduto al terzo giro ed è stato portato al centro medico per un controllo.