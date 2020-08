A distanza di 13 giorni, Marc Marquez è tornato in sala operatoria per sostituire la placca in titanio che era stata usata per ridurre la frattura all’omero destro

Quello che sembrava un recupero record per Marc Marquez, potrebbe trasformarsi in un decorso molto più complicato del previsto. 13 giorni fa, il pilota della Honda era stato operato a Barcellona per ridurre la frattura all’omero destro infortunato nella prima gara del motomondiale. Marquez con l’avallo dei medici, era tornato in pista dopo solo quattro giorni dall’operazione per provare a correre il gran premio. Un tentativo coraggioso, ma inutile visto che Marquez ha dovuto dare forfait e forse a questo punto anche dannoso. La placca di titanio inserita originariamente, infatti, è stata sostituita perché danneggiata dall’eccessivo stress accumulato in quei pochi giri, “la prima operazione era perfettamente riuscita – riferisce il Dottor Xavier Mir che ha operato Marquez – non ci aspettavamo che la placca fosse insufficiente”. Marquez sta bene, si è sempre attenuto ai protocolli medici e non ha provato dolore, ma dopo l’operazione dovrà rimanere in ospedale per le prossime 48 ore, solo successivamente si potranno capire i tempi di recupero.