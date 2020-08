Marquez su Instagram: "Risollevarsi è un obbligo"

Il tentativo di tornare in pista subito dopo l'incidente che gli ha procurato la frattura dell'omero è costato a Marc Marquez una nuova operazione, a causa del danneggiamento della placca di titanio utilizzata per ridurre la frattura dopo il primo intervento. Tuttavia, il pilota della Honda è apparso di buonumore per questa sua seconda convalescenza. Marquez ha postato su Instagram una foto che lo ritrae sorridente, accompagnata da una frase di auto-incoraggiamento: "Cadere è concesso, rialzarsi è un obbligo". Insomma, nonostante tutto, al pilota della Honda non manca la grinta per affrontare il recupero. Marquez salterà certamente il Gp di Brno e i tempi per un ritorno in pista non sono stati ancora specificati. Evidentemente dopo il primo intoppo c'è cautela per cercare di riportare lo spagnolo in sella alla moto quando sarà al top della forma.