Niente GP per Pecco Bagnaia: purtroppo nel corso delle prove libere 1 di Brno è arrivata una brutta caduta, salterà questo e il prossimo weekend. Bagnaia è scivolato alla curva 1, quando mancavano appena 30 secondi al termine della sessione. Un vero peccato per Pecco, in grande forma in questo avvio di Mondiale. Il pilota italiano è stato portato subito in ospedale per una risonanza, che ha evidenziato la frattura della tibia destra. Inevitabile l'operazione, sono in corso ulteriori esami per verificare se ci sia anche un interessamento dei legamenti. Il team deciderà nelle prossime ore come e quando procedere con l'operazione, che sicuramente sarà fatta in Italia. Pecco verrà sostituito con un altro pilota: Michele Pirro è il candidato principale.