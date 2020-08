Libere Moto3: Rodrigo è il più veloce, 4° Foggia

Rodrigo in vetta dopo le prime due sessioni in pista a Brno, nella top ten tre italiani: Foggia (4°), Arbolino (7°), Fenati (10°). 16° il leader del Mondiale, Suzuki

Chi torna in vetta e chi scende oltre la top ten. C'è Dennis Foggia, quarto a fine giornata nella combinata dei primi due turni a Brno, ma per trovare il nome di Tatsuzki Suzuki, leader del Mondiale, bisogna scorrere la classifica fino al sedicesimo posto. Al momento il pilota giapponese è fuori dai quattordici ammessi alla Q2: se non è un eccesso di sicurezza (lavoro in vista della gara?), sabato mattina il pilota del Team Sic58 dovrà risalire parecchie posizioni. Lui come il compagno di squadra Niccolò Antonelli, che ha chiuso in ventesima posizione.

Giornata in chiaroscuro per gli italiani: detto di Foggia, la prima sorpresa positiva è Riccardo Rossi, decisamente meglio di tanti suoi connazionali (undicesimo alla fine nella somma dei tempi). Tony Arbolino ha rispettato i suoi suoi standard, con un settimo tempo finale (figlio del sesto cronologico al mattino e del settimo al pomeriggio) che gli garantisce una certa tranquillità in vista de terzo turno di libere. Decimo Fenati, forse un segnale di ripresa, tra i migliori al pomeriggio. Parecchio lavoro in vista aspetta anche i piloti dello Sky Racing Team VR46: diciannovesimo Migno, ventitreesimo Vietti. Partiti entrambi con le regolazioni di Jerez, hanno lavorato come sempre in coppia, ma nessuno dei due è riuscito a trovare la strada tecnica da seguire.

Detto degli italiani bisogna sottolineare il miglior tempo di Gabriel Rodrigo, davanti a Toba e Fernandez, posizioni messe al sicuro nella mattinata con temperature più fresche.