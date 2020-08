Morbidelli promette: "Treccine per il primo podio"

Venerdì da incorniciare per la Yamaha Petronas, che ha piazzato i suoi piloti davanti a tutti dopo le prime due sessioni di prove libere a Brno. Il più veloce è stato Fabio Quartararo in 1:56.502, il francese ha preceduto Franco Morbidelli di appena 7 millesimi. Un distacco minimo che il "Morbido" prova a spiegare con una battuta: "Dove ho perso i sette millesimi da Quartararo? Avrò preso un moscerino in più, sono pochi sette millesimi, sono contento di essere così attaccato alla vetta. Sono molto soddisfatto di queste prove libere, siamo partiti con il piede giusto. Già a Jerez eravamo veloci e anche qui lo siamo. La situazione non è abbastanza chiara, perché qui a Brno le gomme non vanno bene come a Jerez. Dobbiamo ancora capire quali gomme usare in qualifica e in gara, in ogni caso sarà un weekend interessante. Sul giro secco siamo messi bene, dal punto di vista del passo dobbiamo prima capire che gomma usare e come usarla. Questo weekend le gomme lavorano in un modo strano, spero sia così per tutti e non solo per noi".