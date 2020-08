Petronas al comando nella prima giornata in pista in Repubblica Ceca, Quartararo precede Morbidelli per appena 7 millesimi. Il francese esalta il compagno di squadra: "Franco è andato davvero forte, in questo momento è lui il più veloce. Questa sera sarà molto importante verificare i suoi dati"

GP BRNO, LE PROVE LIBERE GIRO DOPO GIRO