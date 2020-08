Qualifiche Moto3: Fernandez in pole, 5° Foggia

Sul tracciato di Brno Raul Fernandez si gode la prima pole della carriera, davanti a Rodrigo e Suzuki. Quinto Foggia, nella top ten in griglia di partenza per l'Italia anche Arbolino (8°) e Fenati (9°). La gara domenica alle 11, seguita da Moto2 (12.20) e MotoGP (14), in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno BRNO, LE QUALIFICHE DI MOTOGP GIRO DOPO GIRO

Solita, pazza Moto3. Un vero e proprio azzardo, come altre volte. La pole position se l'è presa Raul Fernandez (prima volta in carriera), davanti a Rodrigo e Suzuki, due pezzi forti della categoria. Il giapponese per altro non aveva brillato come suo solito nelle libere, è pure caduto in FP3, e ha rischiato parecchio fermandosi a marcare gli avversari al box, a fine turno, col tempo in bilico. Tant'è… qualifica di gruppo, giusto per non cambiare, con i piloti che si aspettavano sulla pista, per poi rientrare tutti a cambiare la gomma a tre minuti dalla bandiera a scacchi. Tentativo inutile perché alla fine nessuno è riuscito a chiudere il giro di lancio in tempo utile per sfruttare la gomma nuova. Solita, pazza Moto 3, incomprensibile per il pubblico, ma c'è una spiegazione.

Sui lunghi rettilinei di Brno le scie diventano decisive e gioco di scie è stato per tutto il turno. Un antipasto di quanto potrebbe succedere domenica mattina in gara, dove sarà difficile ipotizzare fughe solitarie. Un vantaggio per chi parte un po' indietro, come Andrea Migno (undicesimo) o molto indietro, come Celestino Vietti (ventiquattresimo) che non ha superato l'ostacolo della Q1. Gara di rimonta anche per McPhee (caduto) e Brad Binder. In seconda fila si è piazzato invece Dennis Foggia, ritrovato con un confortante quinto tempo. Dalla fila dietro di lui scattano Arbolino, ottavo e in media con quanto visto nelle libere, e Romano Fenati, nono. Un segno di presenza dell'ascolano. Si spera per la gara.