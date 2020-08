Morbidelli all'attacco di Brno: 3° in griglia, alla 1^ prima fila della stagione, la 5^ della carriera. "Importante aver ritrovato feeling dopo la caduta alla curva 11 delle L4. In gara servirà una buona partenza", sottolinea a fine qualifiche. Quartararo non ha dubbi: "È lui il più veloce questo weekend". Prima fila di moto "indipendent" Quartararo-Zarco-Morbidelli, non succedeva da Jerez 2001 (Rossi-Capirossi-Abe)

IL RACCONTO DELLE QUALIFICHE