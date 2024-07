Sorpresa Ducati al WDW: ecco la Panigale V4 2025

La World Ducati Week di Misano si apre con l'attesissima presentazione della nuova Ducati Panigale V4 nella versione S, già in pista nella Race of Champions. Tra le novità il forcellone bibraccio e l’aerodinamica integrata nel design, ispirato alla 916 IL PROGRAMMA DELLA WORLD DUCATI WEEK

La dodicesima edizione della World Ducati Week si apre con il botto. Ducati ha scelto la cornice del più grande evento motoristico dell'estate per sorprendere gli appassionati di tutto il mondo lanciando l'attesissima Panigale V4 2025. Ed è un debutto in grande stile, non solo per la sfarzosa presentazione al Misano World Circuit Marco Simoncelli, ma soprattutto perché l'ammiraglia della casa di Borgo Panigale sarà subito protagonista nella Lenovo Race of Champions.

Presentata con il claim "Wonder. Engineered." ("Meraviglia. Ingegnerizzata."), la Panigale V4 2025 è pensata intorno a tre obiettivi: aumentare le prestazioni, diminuire lo sforzo di guida e potenziare le capacità del pilota. "La missione di Ducati è quella di arricchire la vita delle persone attraverso moto tecnologicamente sofisticate e caratterizzate da una bellezza sensuale" ha dichiarato l’AD Claudio Domenicali durante la Ducati World Première. "Poche moto come la nuova Panigale V4, la settima generazione delle Ducati Superbike, realizzano questa missione. Una moto che continua una storia fatta di successi e di modelli indimenticabili, e che rappresenta la massima espressione dei nostri valori di stile, sofisticazione e prestazione".

Ducati Panigale V4 2025

La Panigale V4 2025 sarà disponibile nelle concessionarie a partire da settembre 2024. Esce, quindi, nell’anno del trentennale della Ducati 916, da molti considerati la supersportiva più bella di sempre. La nuova Panigale è stata studiata proprio relazione alla 916 di cui riprende esplicitamente diversi stilemi, su tutti l’equilibro fra avantreno e retrotreno e il gruppo ottico anteriore. La linea è senza compromessi, con un'evidente feritoia sulla carena per dissipare al meglio il calore prodotto dal radiatore. La carenatura è ideata per migliorare la protezione aerodinamica del pilota in carena e l’agilità nei cambi di direzione ad alta velocità.

La moto pesa 187kg, due in meno rispetto al modello precedente. Il motore Desmosedici Stradale da 1.103cc è strettamente derivato da quello della Ducati MotoGP. Si tratta di un V4 di 90° con distribuzione desmodromica, albero controrotante e fasatura Twin Pulse; nonostante la stringente normativa Euro5+ guadagna mezzo cavallo rispetto al precursore, erogando 216 CV a 13.500 giri e una coppia massima di 12,3 Kgm a 11.250 giri. Tuttavia, con il pacchetto scarichi Ducati Performance by Akrapovič - studiato per la pista - la potenza massima sale fino a 229 CV.

Una netta sterzata arriva dall’approccio aerodinamico: non più un pacchetto applicato in seconda battuta, ma integrato nel design e pensato insieme a esso, per inserire i profili aerodinamici direttamente nella linea della moto. Le ali a doppio profilo ricordano quelle del modello precedente, ma sono più "coese" con la carenatura, che riduce del 4% la resistenza aerodinamica. Grande lavoro anche sull’ergonomia: il gruppo sella-serbatoio è stato ripensato per rendere più abitabile la sella e facilitare il movimento. Le pedane sono state spostate di 10 mm verso l’interno, migliorando la penetrazione aerodinamica. Il codone è più largo e basso.

Ducati Panigale V4 2025

A livello di ciclistica spicca il tanto chiacchierato forcellone bibraccio (Ducati Hollow Symmetrical Swingarm), che riduce la rigidezza laterale (-37% rispetto al monobraccio precedente) e il peso (grazie a due vistosissime asole di alleggerimento). Il Front Frame, la zona anteriore del telaio, è stato alleggerito del 17% (3,47kg contro i precedenti 4,2kg) e ammorbidito per offrire più confidenza in piega. Le sospensioni Öhlins NPX/TTX a controllo elettronico di terza generazione sono pensate per fornire più regolazioni delle precedenti.

Tra le caratteristiche fondamentali della nuova Ducati Panigale V4 troviamo le pinze freno anteriori Brembo HypureTM (più leggere ed efficienti nella ventilazione) e il sistema Race eCBS, sviluppato da Bosch in collaborazione con Ducati, che regola l’attivazione del freno posteriore per migliorarne l’uso combinato con quello anteriore, avvicinando la guida degli amatori a quella dei professionisti. Infine, il Ducati Vehicle Observer (DVO) simula l’input di oltre 70 sensori, affinando le strategie elettroniche per farle agire in modo tempestivo, quasi predittivo.

La prima uscita pubblica della Panigale V4 2025, come detto, sarà la Lenovo Race of Champions, evento di punta del WDW. L’imperdibile gara tra tutti i piloti MotoGP e Superbike del mondo Ducati sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP HD (canale 208), sabato 27 luglio a partire dalle 17:15.