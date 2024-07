Simon Crafar al posto di Freddie Spencer a partire dal 2025: cambia il presidente dello Steward Panel in MotoGP, l'organo della FIM che si occupa di comminare le sanzioni dopo aver esaminato quanto successo in pista. "Sono pronto per qualcosa di nuovo dopo 7 anni di telecronache, non vedo l'ora. Mi approccerò a questo lavoro con esperienza, amore per il mio sport e rispetto dei piloti", le prime parole dell'ex pilota neozelandese

Cambia il presidente dello Stewards Panel MotoGP , l'organo della FIM che ha il compito di valutare incidenti o episodi vari avvenuti in pista e di comminare eventuali sanzioni ai piloti. Freddie Spencer , in carica dal 2019, ha deciso di lasciare il proprio ruolo alla fine della stagione 2024 e sarà rimpiazzato a partire dal 2025 da Simon Crafar , negli ultimi 7 anni telecronista per la MotoGP. L'ex pilota neozelandese collaborerà con gli altri due membri del Panel, gli attuali steward Andrés Somolinos e Tamara Matko .

Crafar: "Lavorerò con amore e rispetto dei piloti"

Queste le prime parole di Crafar, prossimo presidente dello Stewards Panel. "Sono impaziente di iniziare questa nuova esperienza. Non è stata una decisione facile da prendere dal momento che comporta il lasciare un ruolo che mi ha regalato tante emozioni ma dopo sette anni di impegno nella telecronaca della MotoGP sono pronto per qualcosa di nuovo - ha dichiarato al sito della MotoGP -. Approccerò questo nuovo ruolo sfruttando la mia esperienza in moto e non, come pilota, tecnico, coach e giornalista, ma ancor di più con il mio amore per il nostro sport e il rispetto per i piloti. Sono onorato della fiducia nei miei confronti e per questa responsabilità e di essere stato nominato per questo incarico".