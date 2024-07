Nel weekend del 26-28 luglio torna il World Ducati Week, la grande festa di Borgo Panigale arrivata alla dodicesima edizione. Tanti gli eventi organizzati al Misano World Circuit, il principale dei quali è sicuramente la Lenovo Race Of Champions di sabato (in diretta dalle 17.15 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW e su skysport.it) nella quale i piloti ufficiali Ducati si sfideranno su moto di serie

LE PAGELLE DI META' STAGIONE