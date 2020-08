16° a Brno in Moto2, Di Giannantonio si sfoga su Instagram con un messaggio che contiene anche un'accusa al suo team, Speed Up: "Solo dopo la gara abbiamo riscontrato che il perno del canotto di sterzo è rimasto danneggiato dalla caduta di stamattina nel Warm Up. Non ho potuto guidare come volevo. Periodo nero, pieno di ostacoli, ma non mollo"

IL RACCONTO DELLA GARA