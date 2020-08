Primo podio della carriera in MotoGP per Franco Morbidelli: a fine gara comincia la festa e arriva un abbraccio speciale, quello di un amico, Valentino Rossi (5° al traguardo), dall'anno prossimo compagno di squadra in Petronas. "Capita spesso che i nostri risultati vadano a braccetto, spero che il trend resti come quello di questo weekend..."

IL RACCONTO DELLA GARA