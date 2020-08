Primo podio della carriera in MotoGP per Franco Morbidelli: a fine gara comincia la festa e arriva un abbraccio speciale, quello di un amico, Valentino Rossi (5° al traguardo), dall'anno prossimo compagno di squadra in Petronas. "Capita spesso che i nostri risultati vadano a braccetto, spero che il trend resti come quello di questo weekend..."

Era ora: Morbidelli, scattato dalla terza casella in griglia a Brno, chiude al secondo posto il GP salendo sul primo podio della carriera in MotoGP. Appena conclusa la gara si gode l'abbraccio di Rossi, che ai microfoni di Sky sottolinea: "Franco ha fatto un weekend bellissimo, è stato forte in tutte le prove e ha svolto una grande gara, si meritava questo podio. Da adesso in avanti mi aspetto che sia molto competitivo in tutte le gare". Non solo Morbidelli, i frutti della Riders Academy VR46 si stanno vedendo anche con i progressi di Bagnaia (fuori per infortunio ma tra i protagonisti dell'avvio stagionale): "Ormai è diventata una grandissima realtà soprattutto per il motociclismo italiano, abbiamo ottenuto ottimi risultati in tutte le classi. C'è una bella atmosfera tra di noi, li stiamo anche aiutando a diventare degli uomini e il valore aggiunto è che loro aiutano anche me, gli allenamenti sono molto meno noiosi, mi fanno sentire più giovane", aggiunge Rossi.