Assenti gli infortunati Marquez e Bagnaia, dove oggi va in scena la terza gara del 2020 della MotoGP, a Brno occhi puntati su Franco Morbidelli. Il pilota del Team Petronas vuole rifarsi dopo la beffa nel finale in Andalusia (quando stava lottando per il podio ma ha dovuto ritirarsi per un guasto meccanico) e i tempi di libere e qualifiche dicono che sia uno dei favoriti. Lo ribadisce dalle prime uscita in pista Quartararo, leader del Mondiale dopo due vittorie di fila: Morbidelli quest'anno in Repubblica Ceca è il più forte. A sorpresa in pole partirà Zarco, seguito proprio dalla coppia Petronas. Più dietro Rossi e Dovizioso, rispettivamente 10° e 18° in griglia. Attenzione al degrado delle gomme, che potrebbe stravolgere la gara: tutto è possibile. C'è tempo per decidere gli ultimi dettagli nel warm up, che inizia alle 8.35 con la Moto3, seguita da Moto2 e MotoGP, poi scatta il semaforo verde. Gara di Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14. Telecronache di MotoGP affidate a Guido Meda e Mauro Sanchini, mentre al commento di Moto2 e Moto3 ci sarà la coppia formata da Rosario Triolo e Mattia Pasini.