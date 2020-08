Binder da 10, Morbidelli merita un 9: pagelle

Brno Circuit. Considerando il momento, un grazie per averci dato gare fantastiche su un tracciato pure lui eccellente e storico, ma sinceramente l’asfalto oramai ha compiuto il suo corso, sarebbe da rifare tutto sia per lo scarso e problematico grip che offre, sia per gli avvallamenti, gli arricciamenti che infastidiscono molto e provocano troppe cadute inutili. Difficile però investire molti soldi quando si offrono gare senza pubblico, perciò grazie e basta. Voto 8.

Brad Binder ha scritto un’altra pagina di storia di questo sport. È la sua prima vittoria in MotoGP, è la prima per la KTM ed è la prima di un pilota sudafricano nella storia. Basterebbe questo per pensare che sia - già che ci siamo - la prima pagina di un capitolo magari anche piuttosto lungo e ricco. Vediamo. Lui è forte, lo si sapeva, si aspettava soltanto che tutto andasse a posto per vederlo tra i migliori. Da sempre, cioè dalla Rookies Cup, il pilota KTM ha stravinto un mondiale in Moto3 e gli è capitata l’anno scorso la fortuna delle dimissioni di Zarco e quindi la promozione dalla Moto2 alla MotoGP. L’assunzione di Dani Pedrosa come collaudatore, gentilmente concessa dalla Honda, gli ha sicuramente facilitato le cose rendendo la KTM una moto meno brusca e imprecisa, ma lui ci ha messo tantissimo del suo. E adesso vediamo cosa succederà, con quella KTM lì. KTM che è cresciuta e migliorata moltissimo e come sempre ha fatto nella sua storia gloriosa ha vinto. Quanto al Sudafrica ha avuto grandi piloti, ma mai nella 500. Ricordiamo però Kork Ballington per due stagioni consecutive (1978 e ’79) campione sia della 250, sia della 350 con la Kawasaki bicilindrica in tandem. Proverà a correre anche in 500, ma senza successi. Poi c’è Jon Ekerold campione con la Bimota-Yamaha nel 1980. Insomma 10 a BB per la sua guida aggressiva e conservativa insieme e per la vittoria; 10 a KTM & Pedrosa per essere arrivati alla competitività assoluta e possibilità per il Sudafrica di entrare nell’olimpo del motociclismo.

Franco Morbidelli. Altro che “Morbido”, lui è un duro vero e finalmente ha conquistato quel podio che aveva sfiorato più volte e da dove era stato tolto a forza a Jerez dal motore ammutolito della sua Yamaha. In fuga solitaria per gran parte della gara, non ha potuto resistere a Binder, ma è stato il migliore della Yamaha e soprattutto ha confermato che, magari con calma, ma quando raggiunge un livello non torna mai indietro. Forte in prova, forte oramai anche in gara è uno dei piloti più completi del circo mondiale. E resta umile, gentile, ragionevole e aperto ad imparare, in più è riuscito a sopportare la compagnia di uno come Quartararo senza problemi, credendo in se stesso e lavorando per migliorare. C’è anche molta VR46 academy in lui e in tanti altri. In costante progresso voto 9 perché ancora può migliorare.