Nel 2020 il Mondiale di Superbike non farà tappa in Argentina (dove doveva approdare dal 9 all'11 ottobre): impossibile affrontare in termini di sicurezza e logistica le gare, in seguito all'emergenza coronavirus. Si tornerà in pista sul circuito di San Juan Villicum solo dal prossimo anno

La Superbike e l'Argentina si danno appuntamento al 2021. Il round era originariamente previsto da 9 all'11 ottobre, ma era rimasto in bilico in seguito all'emergenza coronavirus. Gregorio Lavilla, al vertice della struttura che gestisce il Mondiale di Superbike: "Ci dispiace molto, è davvero un grande peccato non poter vivere uno dei round più emozionanti tra quelli in calendario. Ma la salute e la sicurezza hanno la priorità e considerando le restrizioni in termini di viaggio, le difficoltà logistiche e l'incertezza legata al futuro, non possiamo trovare una soluzione che vada incontro alle esigenze di tutti. Non vediamo l'ora di tornare in Argentina nel 2021".