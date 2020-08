Come ogni anno, il GP di Misano ci consegna un’opera d’arte per l’arrivo del Motomondiale. In questa stagione ci saranno due eventi consecutivi sul circuito intitolato a Marco Simoncelli : il Gran Premio Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini (11-13 settembre 2020) e il Gran Premio dell’Emilia-Romagna e della Riviera di Rimini (18-20 settembre 2020). Un motivo in più per creare un omaggio speciale: quest’anno il poster del doppio appuntamento di Misano è stato affidato a Nicolò Rigobello , giovane illustratore che abita proprio a Misano, che ha voluto rappresentare i due eventi in un'unica opera.

Tra mare e monti: la descrizione del poster 2020

Lo scopo dell’autore Nicolò Rigobello era unire i due grandi eventi di Misano in un’unica opera, mettendo in luce la passione della Rider’s Land per i motori. Il risultato è la somma di due poster che vanno a comporne uno unico. In evidenza i colori ufficiali del GP, che rappresentano i grandi valori del territorio e che definiscono anche la bandiera della Riders’ Land. Colori forti, accesi e tutti insieme a rappresentare la volontà di tutta la zona di tramutare un lungo periodo buio in uno nuovo, colorato e vivace. Il centro dell’attenzione per una volta passa dai piloti al territorio, con l’inconfondibile profilo del monte Titano nella Repubblica di San Marino che declina verso mare, fino alla Riviera di Rimini, per incontrare il Misano World Circuit. Linee e toni tengono insieme la colorazione delle vie di fuga del circuito, con il giallo ocra caldo con cui ai primi del ‘900 veniva dipinto il litorale romagnolo, che si avviava alle prime grandi stagioni d’oro del suo turismo. Nella parte sinistra il poster richiama il Gran Premio Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini (11-13 settembre), con i piloti Valentino Rossi, Alex De Angelis e Tatsuki Suzuki che volano sui colori della Riders’ Land. Nella parte destra figura il Gran Premio dell’Emilia-Romagna e della Riviera di Rimini (18-20 settembre), dove sono riconoscibili Andrea Dovizioso, Marco Bezzecchi e Enea Bastianini.