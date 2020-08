Dopo l’ordinanza della Regione Emilia-Romagna, i due GP in programma a Misano (11-13 settembre e 18-20 settembre) saranno i primi eventi di questa stagione aperti al pubblico: sarà consentito l’ingresso a 10mila persone al giorno (meno del 10% della capienza), con distanziamento di oltre due metri e regole speciali anti-coronavirus. Vietato l'accesso ai prati (sarà possibile chiedere il rimborso). Ecco tutte le info per acquistare i biglietti ancora a disposizione GP AUSTRIA, LE PROVE LIBERE GIRO DOPO GIRO

Il doppio appuntamento con il Motomondiale a Misano a settembre sarà un evento storico: il Gran Premio Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini (11-13 settembre 2020) e il Gran Premio dell’Emilia-Romagna e della Riviera di Rimini (18-20 settembre 2020) saranno i primi due GP di questa stagione aperti parzialmente al pubblico, dopo le gare disputate a porte chiuse a causa dell’emergenza coronavirus. L’impianto di Misano sarà aperto al 10% della sua capienza, il progetto prevede l’utilizzo di 15 tribune con 19 accessi, parcheggi dedicati e oltre 700 steward. La riaperta al pubblico è diventata possibile dopo l’ordinanza 159 del 12 agosto 2020 emessa dalla Regione Emilia-Romagna, che consente l’accesso ogni giorno a 10mila persone. Di conseguenza sono state definite le regole utili a gestire la partecipazione in sicurezza dei tifosi ai due eventi, l’acquisto dei biglietti per il secondo weekend e la gestione dei ticket venduti prima del lockdown. Fra le altre avvertenze, il vincolo a rendere nominativo ogni biglietto.

Le misure di sicurezza per i due GP di Misano Sarà consentito l’ingresso a 10mila persone al giorno, meno del 10% della capienza complessiva del circuito Marco Simoncelli, con distanze fisiche anche oltre i due metri in tribuna. Non sarà possibile accedere ai settori prato e sono state definite le 15 tribune che potranno accogliere il pubblico, con una capienza in ragione della loro vicinanza alle aree parcheggio, della possibilità di garantire tramite 19 accessi i percorsi sicuri di ingresso e uscita, con il presidio di oltre 700 steward.

GP Misano, come acquistare i biglietti approfondimento MotoGP, la stagione si chiuderà a Portimao Per il primo weekend (11-13 settembre 2020), le cui prevendite sono partite a fine 2019, sono ancora disponibili poche centinaia di biglietti per il venerdì e il sabato, già sold out invece la domenica di gara. A disposizione i biglietti per il Gran Premio dell’Emilia-Romagna (18-20 settembre). L’ingresso sarà consentito con biglietto nominativo. Le prevendite saranno attive sul canale online TicketOne. Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito www.misanocircuit.com nella pagina relativa alla gara.

Le indicazioni per chi ha acquistato un biglietto prima del lockdown Per rispettare le norme sulla gestione degli eventi ed evitare occasioni di contagio da Covid-19, nel rispetto dell’ordinanza emessa dalla Regione Emilia-Romagna, l’accesso al pubblico sarà permesso solo in tribuna ai possessori dei biglietti già acquistati per il weekend 11-13 settembre. Le tribune sono: Tribuna A, Tribuna B, Tribuna C, Tribuna Centrale, Tribuna D, Tribuna D Biker (potranno accedere, ma senza mezzo), Tribuna Misanino, Tribuna D Top, Tribuna Brutapela Gold, Tribuna Brutapela settori A/B/C/D. I possessori di un biglietto in Tribuna Brutapela settori E/F/G/H potranno accedere, senza pagare alcuna differenza, alla Tribuna E numerata con seggiolini e maxischermo. All’ingresso sarà loro consegnato il nuovo biglietto con il posto assegnato. Coloro che non vorranno usufruirne, ritenendo inadeguato lo spostamento, potranno richiedere il rimborso secondo le modalità previste.

Il biglietto già acquistato va confermato, accoppiandolo al nominativo Da giovedì 20 agosto ogni possessore di un biglietto valido dovrà obbligatoriamente, per adempiere a quanto richiesto dalla normativa, procedere all’iscrizione per rendere nominativo il biglietto. Potrà farlo, dal 20 agosto, collegandosi a https://www.rimborso.info/personalizzazione. Dopo la registrazione sarà inviata una mail nominativa di conferma, da presentare al momento dell’ingresso insieme al biglietto. Sono comunque disponibili le informazioni necessarie sul sito www.misanocircuit.com.