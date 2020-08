2° in griglia in Austria con il team Pramac, Miller (dall'anno prossimo nel team ufficiale) si sofferma sull'addio di Dovizioso alla Ducati: "È un peccato, speravo di avere una leggenda con lui a mio fianco. Ma è una sua decisione e la rispetto, lui sa quello che sta facendo, conosce l'ambiente da tempo, magari non mi vuole in squadra…Scherzo, siamo buoni amici. Sicuramente è una chance per Bagnaia, mi piacerebbe arrivasse lui, andiamo molto d'accordo. O lui o Crutchlow"

DOVIZIOSO NON RINNOVA CON DUCATI