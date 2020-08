Il team manager della Honda ha parlato ai microfoni di Sky Sport del recupero di Marquez, costretto a saltare anche il GP d'Austria a causa del secondo intervento all'omero del braccio destro: "Marc si sta riprendendo dall’infortunio. Lo rivedremo in pista a Misano? Non abbiamo una data concreta per il suo rientro. Ha una lesione, deve prendersi il suo tempo, quando sarà apposto potrà ritornare"

Marquez salterà anche il prossimo GP in Austria?

"Marc sta recuperando, è tranquillo a casa sua, si sta riprendendo dall’infortunio. Naturalmente sta seguendo le gare in televisione, anche se non gli piace particolarmente, perché preferirebbe essere in pista. Per adesso deve fare questo, senza fissare una data per il recupero del braccio".

Marquez tornerà in pista a settembre a Misano?

"Non te lo posso dire, non abbiamo davvero in mente una data concreta per il suo rientro in pista. C’è una lesione, Marc deve prendersi i suoi tempi, quando sarà apposto potrà ritornare".

C’è stata la riunione della MSMA, con la Yamaha che chiede di sostituire le valvole e aprire i motori che sono funzionanti. Qual è la posizione della Honda? Chiedete ulteriori verifiche? È una cosa corretta aprire il motore?

"Questo è un problema della Yamaha, non abbiamo altro da dire".

Com’è vivere senza Marc Marquez? Come state affrontando questo periodo?

"Quando sono tanti anni che corri, conosci già questi momenti. Conosci queste situazioni, quando c’è un pilota di punta che non sta bene. La vita nello sport è fatta di alti e bassi: abbiamo avuto tanti momenti alti con Marquez, molti di più di quelli bassi, quindi se c’è un periodo negativo va accettato".