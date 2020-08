Si allontana la data di rientro di Marc Marquez, dopo il doppio intervento all'omero del braccio destro in seguito alla caduta di Jerez. Il pilota spagnolo della Honda salterà le prossime due gare di Misano e non solo: il rientro in pista è previsto non prima di due-tre mesi. Il campione del mondo non si sente ancora pronto. I postumi della seconda operazione richiedono una convalescenza più lunga del previsto

GP STIRIA, GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE