Syahrin, che con il pauroso incidente in Moto2 di 4 giorni fa si è procurato una forte contusione all'anca, vuole fare tutto il possibile per rientrare nel GP di Stiria in programma domenica: "Mi sento meglio, sto progredendo passo dopo passo". Giovedì la visita medica decisiva per ottenere l'idoneità a correre

IL VIDEO DELL'INCIDENTE