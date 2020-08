Paura in Moto2, durante il quarto giro della gara in Austria: Bastianini è scivolato in curva 1, con la moto rimasta al centro della pista. Syahrin, arrivando da dietro a tutta velocità, ha centrato in pieno la moto di Enea. Il pilota malese, subito soccorso dai medici, è cosciente. L'esito dei primi esami: nessuna frattura significativa, solo una forte contusione. Qui tutti gli aggiornamenti

Un incidente spaventoso ha scosso la domenica del Motomondiale in Austria. Al quarto giro della gara di Moto2, Enea Bastianini è caduto in curva 1 con la sua Kalex. Il pilota italiano sta bene, ma la moto è rimasta in mezzo alla pista e non è stata evitata da Hafizh Syahrin (ex pilota della MotoGP) che ha preso in pieno la moto di Bastianini una volta uscito dalla scia di Dixon. A questo punto è stat esposta la bandiera rossa, con Syahrin che ha avuto la peggio. Subito soccorso, il 26enne malese è rimasto sempre cosciente. Qui il primo VIDEO dell'incidente

Le condizioni di Syahrin: gli aggiornamenti LIVE



Come detto, il pilota malese, subito soccorso, avrebbe subito diversi colpi a femore e bacino (esclusi problemi alla schiena) ed è in corso una tac per accertare le reali conseguenze dell'incidente. A parlare di Syharin è stato innanzitutto Gino Borsoi, team manager Aspar: "Hafizh ha subito diversi colpi in varie parti del corpo, stanno facendo ulteriori controlli". Successivamente è arrivato il primo bollettino dal quale non sono risultate fratture significative, ma solo una contusione al bacino.