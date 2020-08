Austria, secondo atto: GP di Stiria live su Sky

Il Motomondiale concede il bis al Red Bull Ring: nessuna sosta, a una settimana dal GP d'Austria sullo stesso circuito va in scena il GP di Stiria. Trionfatore domenica, Dovizioso non vuole fermarsi. Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14: le gare in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Primo appuntamento giovedì con la conferenza piloti: ecco il programma completo