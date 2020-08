Pit Beirer, Direttore Motorsport KTM, ai microfoni di Sky intervistato da Sandro Donato Grosso svela: "Fa un po' male vedere questa situazione, Dovizioso è un pilota incredbile e anche un amico. Abbiamo parlato 2 mesi fa. Tutti lo vogliono in questo tavolo, da una parte c'è la richiesta del manager e dall'altra le possibilità concrete dell'azienda, non bisogna dimenticare che c'è anche un'alta pressione legata al covid, bisogna trovare un accordo giusto, se non c'è fa male a tutti"

