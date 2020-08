Griglia di partenza: Zarco scatta dalla pit lane

Prima pole per Pol Espargaró e la KTM in top class. KTM diventa il primo costruttore non giapponese o italiano in pole dal 2002, quando Jeremy McWilliams portò la Proton KR sulla prima casella di Phillip Island. Prima fila completata da Nakagami e Zarco. Il francese scatterà dalla pit lane a causa della sanzione: i piloti dal 4° posto in giù guadagnano una posizione in griglia. La gara della MotoGP in diretta domenica alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

